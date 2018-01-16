T24 LogoT24 Logo
Spor

Kaan Ayhan, 4 büyüklerin hedefinde 

İSTANBUL,(DHA) Almanya 2

16 Ocak 2018 13:50

İSTANBUL,(DHA)

Almanya 2. Bundesliga\'da şu an lider olan Fortuna Düsseldorf\'un Türk futbolcusu Kaan Ayhan, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Süper Lig\'in 4 büyüklerinin yoğun ilgisi altında. 
Futbol hayatına Almanya\'da devam etmek istediğini belirten ancak Süper Lig\'in 4 büyükleri tarafından ara ara transfer teklifleri alan Kaan\'ın sözleşmesinin bitecek olması kendisine olacak ilgiyi daha da artırdı. 
Kaan Ayhan, Bundeliga\'da 32 kez, Bundesliga2\'de 40 defa forma giyerken Şampiyonlar Ligi\'nde ise 5 kez oynama şansını yakaladı. Kaan, 8 kez de Türkiye A Milli Takımı kadrosunda yer aldı.
KAAN\'I İLK KEZ FATİH TERİM MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI
Almanya ve Türk Milli takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Türkiye A Milli Takım formasını giyme kararı alan Kaan, ilk kez Fatih Terim tarafından A Milli Takım\'a davet edildi. Defansın ortasında, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında oynaması Kaan\'ın transferini daha da kıymetli kılmakta. Fatih Terim\'in özellikle sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması ve milli takımda da çalışma imkanı bulmasından dolayı Kaan\'ı istediği biliniyor. 
YAŞLI DEFANS HATTINA GENÇ KAAN 
Beşiktaş\'ın yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle kadroyu gençleştirme operasyonunda öncelikli isimlerden birisi olan Kaan, sağ bek mevkii içinde büyük bir alternatif oluşturmakta. Stoperde Pepe ve Tosic\'in sağ bekde ise Gökhan\'ın yaşı itibari ile Kaan\'ın genç yaşına rağmen iyi bir tecrübe yakalamış olması ve Şenol Güneş ile birlikte daha da kendini geliştirecek olabilme ihtimali Kaan\'ın transferini önemli hale getiriyor. 
BİRÇOK BÖLGEDE ÖNEMLİ ALTERNATİF OLABİLİR
Fenerbahçe\'de alternatifsiz bölgelerin başında defans hattı gelmekte. Önümüzdeki sezonlarda yabancı oyuncu kuralını da dikkate alarak hareket etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi bitecek olan Kaan\'ı kadroya katarak bir çok bölgesinde alternatif oluşturabilecek. Ozan\'ın kadro dışı kalması ve defans bölgesinde yerli alternatifi olmayan sarı lacivertlilerde 23 yaşındaki futbolcu transferde önemli bir alternatif oluşturmakta.
TRABZONSPOR\'DA DEFANS ARAYIŞI SÜRÜYOR
Ersun Yanal dönenimde Kaan Ayhan için önemli girişimlerde bulunan ancak bir sonuç alamayan Trabzonspor\'da Kaan Ayhan\'a olan ilgi sürmekte. Stoper mevkiisi için çalışmalarını sürdüren ve sağ bek pozisyonunda Joao Pereira\'nın yaşının ilerlemesi ve sözleşmesinin bitecek olması Kaan transferinin önemini artırıyor. Ayrıca Trabzonspor\'da stoper bölgesinde  Durica ve Uğur\'un sözleşmesinin bitecek olması, Huboca\'ın ise Marsilya\'dan kiralık gelmesi defans hattında alternatifsiz bir durum oluşturmakta. Bu nedenle bordo mavili yönetim devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle Kaan\'ı kadrosuna katabilir.  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BundesligaFortuna Düsseldorf TürkKaan AyhanSüper LigAlmanyaKaanAyhan BundeligaBundesliga2LigiTürkiyeMilli TakımıKAANKEZ FATİH TERİM MİLLİ TAKIMATürk MilliMilli TakımFatih TerimDefansınDEFANS HATTINA GENÇ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24