Kaan 3'üncü kez başaracak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ milli dansçı Kaan Özelçam (15), gönüllü donörlerin desteğiyle iki kez yendiği lösemiyi üçüncü kez bozguna uğratmaya hazırlanıyor.

İzmir\'de yaşayan ve kendisini \'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim\' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başladı. Lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde başlatılan bağış kampanyasına çok sayıda duyarlı bağışçı, destek verdi. Geçen cumartesi günü atölyeye getirilen Kızılay\'ın geçici aracında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında çok sayıda gönüllü, 3 tüp kan vererek, bağışçı oldu. Kaan\'ın 2014 yılında kurulan İzmir Dans Atölyesi\'nin ilk öğrencilerinden biri olduğunu belirten atölyenin kurucularından Ilgaz Görmez, Kaan\'ın azimli, istekli; ama aynı zamanda çok hassas bir genç olduğunu söyledi. Milli dansçının sağlığına kavuşmaya kararlı olduğunu vurgulayan Görmez, \"Kaan, buraya geldiğinde lösemi hastasıydı, atlatmak üzereydi. Kurtuldu; ancak bir kez daha tekrarladı. Bu hastalığı kemoterapilerle yine yendi. Bir ay önce aynı hastalık yeniden yüzünü gösterdi. O, inanılmaz bir insan. Azimli, istekli. Grip olup da çalışmalara gelmeyen öğrencilerimizin yanında kemoterapi aldığı gün dansa devam eden biri. Yani çok istekli ve hassas bir genç. Çok inatçıdır, kendi deyimiyle \'kanser hücreleri kadar\' inatçıdır. Dansı çok seviyor ve milli sporcu oldu. En son Bodrum\'daki yarışmada kendi klasmanında birincilik aldı. Kasımda başka bir yarışmaya hazırlanıyorduk; ama hastalığı nüksetti. Yarışmaya katılamadık. Umuyoruz seneye Kaan, o yarışmada olacak\" dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ

Üçüncü kez kanında kanser hücreleri bulunan Kaan\'a bu defa ilik nakli yapılacağını ve sevenleri olarak ilik arayışına geçtiklerini anlatan Ilgaz Görmez, Türk Kızılayı\'nın TÜRKKÖK birimiyle görüşerek, bağış kampanyasına öncülük ettiklerini kaydetti. Kampanyanın beklendiğinden daha fazla ilgi gördüğünü belirten Görmez, \"Burada kök hücre ile birlikte kan bağışı da yapılıyor. Çünkü kan bağışı ihtiyacı olan hasta sayısı, ilik ihtiyacı olan hasta sayısından çok daha fazla. Kişiye özel kök hücre bağışı yapılmadığı için ne kadar çok bağış olursa Kaan\'ın kanıyla uyumlu kan bulunması o kadar kolay olur. Biz, bu kampanyayı Kaan için başlattık; ama o bir sembol oldu. Saat 10.00\'dan beri izdiham var. Sıra beklemekten yorulup, geri dönenler oldu. Başka yerlerdeki kan alma araçlarına yönlendirdiğimiz gönüllüler oldu. 4 sedyede kan, 1 sedyede kök hücre alınıyor. 8 kişiden oluşan bir sağlık ekibi geldi. Bu ilginin olmasını umut ediyorduk; ama bir yandan da \'ya kimse gelmezse\' diye endişemiz vardı. Bu ilgi, bizi çok mutlu etti\" diye konuştu.

AİLEDEN BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR

Avrupa’nın ilk \'LÖSEV Onkoloji Kenti\' Ankara\'da, Türkiye\'nin en donanımlı LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi\'nde Kaan\'ın yeni tedavi sürecine başlandığını belirten anne Behire Özelçam ise 5 yıldır aynı merkezde tedavi gördüklerini dile getirerek, \"LÖSEV, bizim ailemiz gibi oldu. İzmir\'de bağış kampanyasına destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci de atlatacağız\" dedi.



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