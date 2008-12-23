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Politika

KA-DER’in afişi MHP’yi rahatsız etti

KA-DER'in, Erdoğan, Baykal ve Bahçeli’yi omuz omuza gösteren bilbordları MHP’de rahatsızlık yarattı.

23 Aralık 2008 02:00

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER) Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Deniz Baykal ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi omuz omuza gösteren bilbordları MHP’de rahatsızlık yarattı. Parti, bilbordların kaldırılması için yargıya başvuruyor.

Kadınların siyasetteki etkinliğinin artırılması için başlatılan kampanya çerçevesinde hazırlatılan bilboardlarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sol tarafında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, sağ tarafında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte omuz omuza fotoğrafları yer alıyor.

Bilbordun alt tarafında ise “Üçümüz de aynı fikirdeyiz. Hedefimiz yerel seçimlerde yüzde 50 kadın aday” yazısı bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli’ye ait fotoğrafın izinsiz kullanıldığını belirten partililer, bilbordların hem kişilik haklarıyla hem de seçim rekabetiyle bağdaşmayan bir görüntü sergilediğine dikkat çekiyor.

MHP bu gerekçeyle bilbordların toplatılması için yargıya başvuracak.

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