KA.DER Türkiye'nin "Kadın Erkek Eşitliği Karnesi"ni açıkladı

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 2008 yılından bu yana Türkiye'de atama ve seçimle oluşan karar organlarındaki kadın oranlarını gözler önüne serdiği ve geleneksel hale gelen "8 Mart Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği Karnesi"ni açıkladı. Sonuçlara göre, karar alma mekanizmalarında kadının adı hâlâ yok!

Karnede, “Eşitsizliği ve kadına yönelik şiddeti engelleyecek siyasi irade, kadının insan haklarına uygun yasaların çıkarılması, kadınların eşit yurttaş olarak kabul edilmesi, şiddet dilinden uzak iletişim, demokrasi anlayışını hayata geçirme, her türlü ayrımcılığa karşı durma, STK’larla takım çalışma becerisi, toplumdaki farklılıklara duyarlılık” konularında Türkiye 1 puan, “yasalarda eşitlik anlayışı” konusunda da 4 puan verildi.