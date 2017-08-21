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Kültür-Sanat

K-Pop grubu M.FECT Türkiye’ye geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GÜNEY Koreli pop müzik (K-Pop) grubu M

21 Ağustos 2017 15:43

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GÜNEY Koreli pop müzik (K-Pop) grubu M.FECT, “Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60’ıncı Yıl Kutlamaları” kapsamında Ankara’da konser verecek.
Kore – Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı nedeniyle her iki ülke tarafından karşılıklı kültür yılı ilan edilirken, çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. “Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60’ıncı Yıl Kutlamaları” kapsamında K-Pop grubu M.FECT, 22 Eylül’de Ankara’daki Congresium’da konser verecek. Kutlamalar kapsamında ayrıca, Kore’nin geleneksel müzik, dans ve tekvando takımı gösterileri ve defileler  düzenlenecek.
Fuaye alanında, Koreli kadınlarının geleneksel el sanatları çalışmaları, geleneksel çay ve tatlı kültürü, Kore Savaşı ve kaligrafi sergileri de yapılacak.
Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyenler davetiyeleri, http://tr.korean-culture.org adresinden temin edebilecek.

(FOTOĞRAF)

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