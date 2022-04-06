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K-Pop fenomeni BTS askere gidiyor

Grup üyelerinin 30 yaşına bastığında 18 ay askerlik yapmaları bekleniyor

06 Nisan 2022 01:00

Dünyaca ünlü müzik grubu BTS’in askerlik görevlerini yerine getirmek üzere Güney Kore ordusuna katılması bekleniyor.

BTSaskergüneykorek-pop
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