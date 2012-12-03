K. Kore'den uzun menzilli roket fırlatma hazırlığı

Güney Kore Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin bu ay içinde gerçekleştirilmesi düşünülen fırlatma işlemine hazırlık amacıyla uzun menzilli bir roketi Sohae tesislerindeki rampaya yerleştirdiğini duyurdu.

bbcturkce'de yer alan habere göre, Kuzey Kore resmi yayın organları, bunun 10-22 Aralık tarihleri arasında bir gözlem uydusunu uzaya fırlatmak için hazırlanan planın parçası olduğunu kaydetti.

Bilim adamlarının Sohae istasyonundaki üç aşamalı roketi bir araya getirmelerinin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

ABD ve müttefikleriyse proje için uzun menzilli füze teknolojisini geliştirmek amacıyla bir bahane olduğunu savundu.

Çin, ABD, Rusya ve Japonya büyükelçileri bugün Seul'de bir araya gelerek durumu ele aldılar.

Associated Press ajansına göre, Kore Havayolları roket enkazıyla olası bir çarpışmayı önlemek için Sarı Deniz üzerindeki uçuşlarının rotasını değiştirmeyi planlıyor.

BM kararlarına da uyulması gerekiyor

Kuzey Kore, Çin'in kaygılarını dile getirmesine rağmen roketin fırlatılacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün, "ilgili tüm tarafların, Kore yarımadasına barış ve istikrar getirecek şekilde hareket etmelerinin ve sükunet içinde davranarak durumu kızıştırmaktan kaçınmalarının umulduğunu" açıklamıştı.

Çin, Kuzey Kore'nin uzayı barışçı amaçlarla kullanma hakkına sahip olduğunu, fakat uzayda balistik füze denemesi yapılmasını yasaklayan BM kararına da uyması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin planlarına karşılık, Japonya'nın, güneydeki Okinawa adasına karadan havaya fırlatılan savunma sistemi konuşlandırmaya başladığı ve silahlı kuvvetlerini de hazır duruma geçirdiği belirtildi.