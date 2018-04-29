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BBC Türkçe

K. Kore, G. Kore ile arasındaki acil telefon hattını yeniden açıyor

Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'na olası katılımıyla ilgili görüşmeleri kolaylaştırmak için Güney Kore ile arasındaki acil telefon hattını yeniden açacağını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'na olası katılımıyla ilgili görüşmeleri kolaylaştırmak için Güney Kore ile arasındaki acil telefon hattını yeniden açacağını açıkladı.

Bu adım, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında, Seul'le diyaloğa açık olduğunu ve Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini açıklaması ardından geldi.

Güney Kore, Kim'in bu açıklamasını olumlu karşılayarak üst düzey temaslara derhal başlama çağrısı yaptı.

Kuzey Koreli bir yetkili, telefon hattının yeniden açılacağını TV'de yayımlanan açıklamasında belirtti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap da, hattın Çarşamba gün içinde açılacağını duyurdu.

Kış Olimpiyatları Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde Şubat ayında düzenlenecek.

İki ülke arasında Aralık 2015'ten bu yana üst düzey görüşme gerçekleştirilmiyor.

Kuzey Kore, Güney'in üst düzey görüşme teklifine henüz yanıt vermedi.

Bununla birlikte telefon hattının, ön görüşmeleri mümkün kılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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