K. Irak'ta Türk Dili Bölümü açıldı

Ankara ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen kürt bölgesel yönetimi Selahaddin Üniversitesi'nde bu yıl Türk dili bölümü açtı.



Türkiye ile bölgesel Kürt yönetimi arasındaki son dönemde artan iyi ilişkiler somut adımlarla sürüyor. Ankara ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen ve her türlü diyalog ve katkıya hazır olduğunu açıklayan bölgesel yönetim, Selahaddin Üniversitesi'nde bu yıl Türk dili bölümü açtı.



Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde açılan bölüme Iraklı öğrencilerin ilgisi büyük oldu. İlk etapta 25 öğrencinin alınması planlanan bölümün kontenjanı yoğun talep üzerine önce 35'e çıkarıldı. Ardından 62'ye yükseltildi. Kürt yetkililer 10 kişilik bir ek kontenjan daha açılmasının gündemde olduğunu kaydetti. Yoğun ilgi üzerine bölüme kabul için gerekli baraj puanını artıran üniversite, talebe cevap vermek için hemen yeni bina inşaatına başladı. Yeni eğitim binası gelecek eğitim-öğretim dönemine yetiştirilecek. Türk dili bölümü, Irak'ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Türkiye ziyareti ve Ankara'nın bölgesel Kürt yönetimi ile ilişkilerini normalleştirme sürecine sokmasının meyvesi olarak görülüyor.



Selahaddin Üniversitesi Yabancı Diller Dekanı Dr. Nevzat Hoşnav da bu görüşü paylaşıyor. Bölümün açılmasını 'çok büyük ve önemli bir olay' olarak nitelendiren Hoşnav, bunun bölge ile Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğun artmasını sağlayarak "güzel bir köprü" olacağına inandığını belirtti.



Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerden 2'si Arap, 10'u Türkmen ve 50'si de Kürt kökenli. Bağdat, Musul, Kerkük, Erbil ve Türkiye'den gelen 62 öğrenci ile eğitime başlayan bölümün başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çakır yapıyor. Eğitim hayatına yeni başlayan Türk dili bölümüne ilişkin bilgi sunan Çakır, haftada 20 saat Türkçe dersi verdiklerini, öğretim kadrosunda dördü Türk olmak üzere 6 öğretim görevlisi bulunduğunu kaydediyor. Yoğun talep üzerine iki grup halinde eğitime başladıklarını kaydederken, "Öğrencilerimiz çok kısa sürede Türkiye'den getirttiğimiz ders kitapları ve CD'lerle bizler gibi konuşmaya başladı." Irak'taki şiddet olayları sebebiyle bölgeye gelmeden önce tedirginlik yaşadıklarını da anlatan Çakır, kendilerine gösterilen ilgiyi, "Başta komşularımızdan, buradaki yetkililere kadar ilk günden beri çok sıcak bir ilgiyle karşılandık. Kendimizi evimizde hissettik." ifadeleriyle aktarıyor. Bölümün, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin desteği ile açıldığını vurgulayan Dekan Dr. Nevzat Hoşnav da sınıfların ihtiyacı karşılamadığını ifade ederek, "Gelecek eğitim-öğretime yetiştirilmek üzere binalar tüm hızı ile yapılıyor." müjdesini verdi. Türk üniversitelerine ise "eğitim işbirliği" çağrısı yaptı. 'Türkçe öğrenmeyi seviyoruz'



Iraklı öğrenciler de Türkçe öğrenme fırsatını yakaladıkları için mutlu. Kürt öğrenci Peyman Resul Hüseyin, onca öğrenci arasından bölümü kazandığı için Allah'a şükrettiğini ifade ederek, "Türkçeyi öğrenmem için çok ümidim yoktu. Ancak öğretmenlerimizin desteği ile eğitime devam ediyorum ve bayağı yol aldım. İnşallah buradan tercüman ve öğretmen olarak çıkacağız. Bu bölümü çok seviyoruz." diye konuşuyor. Türkçeyi çok sevdiğinden dolayı kayıt yaptırdığını belirten Arap öğrenci El Halık Muhammed İbrahim ise Türkçe sevgisini şu sözlerle anlatıyor: "Buraya Bağdat'tan geldim. Ortadoğu bölgesi Türkiye'ye açılıyor. Onun için bu dili seviyorum. Burada verilen eğitim çok iyi. Daha üçüncü hafta olmasına rağmen Türkçeyi çok iyi öğrenmeye başladım."



K.Irak ile Türkiye arasında kültür köprüsü inşasına, Türk müteşebbislerin açtığı okullar da büyük katkı yapıyor. Erbil, Süleymaniye ve Kerkük'te toplam 10 adet okul ile 15 yıldır faaliyetlerine devam eden Fezalar şirketine bağlı Işık Üniversitesi de kasım ayında