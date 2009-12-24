K. Irak'ta eski DTP'li vekillere soğuk duş

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NTV'nin haberine göre Kuzey Irak'taki Mahmur kampına giden kapatılan DTP milletvekilleri, Erbil Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği toplantıda bir akademisyenin sert eleştirilerine hedef oldu.DTP'nin kapatılmasını eleştiren milletvekillerine, Selahattin Üniversitesi'nden Hemin Mirani, "Siz kendi iradenizi neden ortaya koyamıyorsunuz? Neden, 'Apo şöyle dedi; Apo böyle dedi' diyorsunuz?" diye çıkıştı.Milletvekilleri Sevahir Bayındır, İbrahim Binici ve Özdal Üçer yaptıkları konuşmada hükümeti suçladı ve "Türkiye'deki Kürtler direnerek bir yere geldi. Kendi iradeleriyle parlamentoda ikinci kez yer aldı. Ama Kürt sorununun çözülmesini isteyen partileri kapatıldı. Eğer anayasa değişir, kendi partimizle seçimlere girersek, 120 milletvekili bile çıkarırız. Demokrasi diyorlar ama anayasayı değiştirmiyorlar. AKP 'Türkiye'deki bütün halkları kabul edeceğiz' diyor. Bunu söylüyor ama Kürtleri kabul etmiyor" dedi.Bu sözler üzerine vekiller hiç beklemedikleri bir tepkiylekarşılaştılar.Akademisyen Hemin Mirani, vekillerin PKK lideri Abdullah Öcalan'dan bağımsız davranmadıklarını söyledi ve şu eleştirileri getirdi:"Bu açılımdan faydalanmak gerekiyor. AKP de Ahmet Davutoğlu gibi iyi niyetli kişiler var. Sizin de sert tutumunuzu biraz yumuşatmanız gerekmez mi? DTP kapatıldıktan sonra meclise istifa dilekçelerini sunmaya hazırlanan milletvekilleri, Öcalan'ın çağrısı üzerine vazgeçti. Neden hep 'Apo şöyle dedi; böyle dedi' diyorsunuz. Biraz kendi iradenizle hareket etmeniz gerekmiyor mu?"Bu çıkışın ardından kapatılan DTP'ye mensup vekiller, soruları kısa keserek toplantıdan ayrıldı.