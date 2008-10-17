K. Irak'a hava operasyonu

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) resmi internet sitesi, Türk savaş uçaklarının Kandil Dağı'nda terör örgütü PKK'lıların yuvalandığı bölgeleri bugün havadan bombaladığını duyurdu.





IKYB'nin resmi internet sitesinin son dakika olarak duyurduğu haberde, 3 Türk savaş uçağının bugün saat 13.00 sıralarında terör örgütü PKK'nın barındığı Kandil Dağı'nda bazı bölgeleri bombaladığını yazdı. Haberde, uçakların Pişdere, Dola Koge, Aliye Reş bölgelerini bambaladığını belirtti. Savaş uçaklarının bombaladığı bölgelerin dün de İran topçusu tarafından top atışına tutulduğu belirtildi. Türk savaş uçaklarının bombaladığı bölgede daha çok PKK'nın İran'da faaliyet gösteren PJAK'lı teröristler tarafından kullanıldığı kaydedildi.







