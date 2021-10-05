"K-beauty, hallyu, bulgogi"; Oxford İngilizce Sözlüğü, 20'den fazla Kore kökenli kelimeyi bünyesine ekledi

Güney Kore kültürü dünya genelinde yayılmaya devam ederken Oxford İngilizce Sözlüğü, bu yıl Kore kökenli 20’den fazla kelimeyi bünyesine ekledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Oxford İngilizce Sözlüğü, Kore’nin küresel popülaritesini yükselmesine neden olan müziği ve kültürüne ilişkin kelimeler ekledi. Dünyaca ünlü bir müzik fenomeni haline gelen K-pop, sözlüğe 2016 yılında eklenmişti. Şimdi de K-drama (Kore dizileri) ve K-beauty (Kore güzellik ürünleri) eklendi.

Yeni kelimeler arasında, bugün BTS müzik grubunun dünyanın en ünlülerinden biri olmasını ya da Netflix’teki Kore yapımı Squid Game’in rekor kırmasına neden olan "Kore akımını” kavramını tanımlamak için kullanılan “hallyu” da yer aldı. Sözlük, “hallyu” kelimesini şöyle tanımladı: "Güney Kore ve popüler kültürüne yönelik artan uluslararası ilgi”

Sözlüğe eklenen yemekle ilgili kelimelerde de ince biftek ya da domuz dilimi anlamına gelen “bulgogi” ve Kore tarzı kızarmış tavuk ve bira menüsü anlamına gelen “chimaek” yer aldı.