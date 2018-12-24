JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Manajans J. Walter Thompson (JWT), müşteri ilişkileri bölümünü uzun yıllardan beri birlikte yöneten Fulya Özarı ve Leslie Krespin, Yönetici Ortağı olarak atandı.

Son yıllarda yönettiği yeni nesil kampanyalar ile ajansa ve markalarına yurt içinde ve dışında kazandırdığı ödüllerle adını sıkça duyuran Sami Basut ise Executive Kreatif Direktörlüğüne getirildi.

Manajans JWT Türkiye CEO’su Tuğbay Bilbay, “Her zaman değişimin öncüsü olan ajansımızın yeni dönemini ve evrimini birlikte yöneteceğimiz arkadaşlarımın içimizden geliyor olması bana gurur ve umut veriyor. JWT Avrupa Bölge CEO’su Toby Hoare ve WPP Ülke Direktörü Demet İkiler ile üzerinde en kolay anlaştığımız, çoktan ve sonuna kadar hak edilmiş terfiler. Arkadaşlarımın başarılı olacağından eminim. Umarım, benim gibi şanslı da olurlar” dedi. (Fotoğraflı)