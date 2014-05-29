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Spor

Juventus'tan Drogba'ya: Önerdiler ama dikkate almadık

Juventus'un, 36 yaşındaki Drogba'ya teklif götürdüğü öne sürülmüştü

29 Mayıs 2014 08:59

İtalyan ekibi Juventus'un Genel Direktörü Beppe Marotta, Bocconi Üniversitesi'nde katıldığı bir toplantıda, öğrencilerin Diddier Drogba'yı transfer edecekleri iddialarına ilişkin bir sorusuna da cevap verdi. Marotta, "Drogba şu anda özgür ve onu bize teklif ettiler, ama biz bu teklifi dikkate almadık" dedi.

Geçtiğimiz günlerde çizme basınında çıkan bazı haberlerde, İtalya liginin en değerli takımı olan Juventus'un, 36 yaşındaki Drogba'ya teklif götürdüğü ve ona yıllık 4 ila 5 milyon Euro arası ödeme yapmaya hazır olduğu belirtilmişti. Ancak siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Antonio Conte'nin, yaşından ötürü Fildişi Sahilli yıldızı istemediği öne sürülmüştü.

 

Sanchez'e göz diktiler

 

Öte yandan, Juventus'un transfer gündemine de değinen Marotta, Barcelona'da forma giyen Şilili oyuncu Alexis Sanchez'e göz diktiklerini açıkladı. Marotta, "Sanchez'le gerçekten yakından ilgileniyoruz, ama halen harekete geçmedik. Zamanı geldiğinde harekete geçip, bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

 

'Yıldızlarımızı göndermeyiz'

 

Real Madrid'in ise Juventus'un başarılı oyuncusu Vidal ile ilgilendiğini açıklayan Marotta, ancak henüz resmi bir teklifle kendilerine gelinmediğini söyledi. Takımlarından hiçbir yıldızın başka bir takıma gitmesine izin vermeyeceklerini belirten Marotta, Pogba ile de yakın zamanda kontratını uzatmak içi    n bir araya geleceklerini dile getirdi.

 

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