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Spor

Juventus'tan Asamoah'ın Galatasaray'a transferine ilişkin açıklama

Sarı-kırmızılılar, Ganalı oyuncuyu uzun süredir kadrosuna katmaya çalışıyor

18 Ağustos 2017 16:54

Juventus'un CEO'su Beppe Marotta, Calciomercato'ya verdiği röportajda Kwadwo Asamoah'ın Galatasaray transferiyle ilgili, oyuncunun herhangi bir ayrılma talebi olmadığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İtalya basınına açıklamalar yapan Beppe Marotta, başta Kwadwo Asamoah olmak üzere transferlerle ilgili açıklamalar yaptı. Cuadrado, Alex Sandro ve Asamoah'la ilgili konuşan Marotta, bu oyuncuların hiçbirinden ayrılmak için herhangi bir talep gelmediğinin altını çizdi.

Asamoah'ın Galatasaray transferiyle ilgili durumdan bilgilendirdiğini vurgulayan Marotta, "Evet Galatasaray'ın ilgisinden bahsetti ancak o da Cuadrado gibi ayrılmak istediğine yönelik herhangi bir talepte bulunmadı. Transfer dönemi halen açık, gelen teklifleri yanıtlamamız için önümüzde 15 gün var." dedi.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri ise Asamoah transferinin sonlandığını öne sürmüştü. Palmeri dün yaptığı açıklamada "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, bu transferi 4 milyon Euro karşılığında bitirdi." demişti.

Akaminko'yla konuştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un formasını giyen Jerry Akaminko, Gana Milli Takımı'ndan arkadaşı Asamoah'a bir süre önce sosyal medya hesabından takılmıştı. Twitter hesabına "Türkiye'ye ne zaman geliyorsun?" diye soran Akaminko'ya cevap veren Asamoah, gülücük işareti koymuştu. Ganalı yıldızın bu cevabı, birçok Galatasaraylıyı heyecanlandırmıştı!

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