Juventus'a yenilen Trabzonspor UEFA'ya veda etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda 2-0'ın rövanşında da Juventus'a 2-0'lık skorla mağlup olarak Avrupa arenasına veda etti.

Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Vidal ile 33. dakikada Osvaldo kaydetti.

Bu sonucun ardında Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo mavili takımı eleyen Juventus, Esbjerg'i saf dışı bırakan Fiorentina ile eşleşti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan bordo mavili temsilcimiz, oynadığı 14 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 yenilgi, 9 galibiyet aldı...

'Yönetim istifa' sesleri'

Maçın 86.dakikasına girilirken tribünlerden istifa sesleri yükselmeye başladı. Bu sezon ilk defa tribünler başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. Statta yaklaşık 5 dakika 'Siyaset kulüpten ellerini çek' ve 'Yönetim istifa' tezahüratları yapıldı.

Mandıralı'nın ilk deneyimi

Trabzonspor'da teknik direktör Mustafa Akçay'dan sonra takımın başına getirilen Hami Mandıralı, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yeni görevinde UEFA Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavili takım forması altında attığı 23 golle Avrupa kupalarında Trabzonspor'un en fazla gol kaydeden oyuncusu olan Mandıralı'ya, maç öncesi taraftarlar oldukça ilgi göstererek destek verdiler.

146 gün sonra İtalyan takımını konuk etti

Trabzonspor, 146 gün sonra İtalyan takımını konuk etti. 3 Ekim'de grup maçlarında sahasında İtalya'nın Lazio takımını ağırlayan bordo-mavililer, bu kupada bu sezon ikinci kez bir İtalyan takımı ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, sahasında yaptığı karşılaşmada Lazio ile 3-3 berabere kalmış, maçta Yusuf, Adrian ve Henrique ile goller bulmuştu.

Hacıosmanoğlu tribünde

Trabzonspor'da kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu karşılaşmayı izlediler. Geceyi kentte geçirecek olan Hacıosmanoğlu'nun yarın bir basın toplantısı yapacağı da bildirildi. Karşılaşma için 215 basın mensubu akreditasyon yaptırdı.