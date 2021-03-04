Juventus, Weston McKennie'in bonservisini aldı

İtalya Serie A devi Juventus, takımda kiralık olarak forma giyen Weston McKennie'in bonservisinin 18.5 milyon Euro karşılığında alındığını açıkladı.

Sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ten kiralanan ABD'li oyuncu, performansıyla teknik direktör Andrea Pirlo'nun gözüne girdi.

McKennie, bu sezon tüm kulvarlarda 31 kez Juventus forması giydi ve rakip filelere 5 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, McKennie ile 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalandığını doğruladı.

Bununla birlikte Juventus, bazı koşulların yerine getirilmesi halinde bonus olarak Schalke 04'e 6,5 milyon Euro daha ödeme yapacak. Torino ekibi, ABD'li oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.