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Spor

Juventus'un yıldızı Dybala da Koronavirüs'e yakalandı

13 Mart 2020 09:00

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Daniele Rugani’nin ardından Paulo Dybala'ya da Koronavirüs bulaştığı iddia edildi. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölümler artarken, futbol dünyası da bu salgından nasibini aldı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ilk futbolcu Daniele Rugani olurken Juventus'ta Paulo Dybala'nın testininin de pozitif olduğu iddia edildi. 

El Nacional'de yer alan habere göre Arjantinli yıldız Paulo Dybala, Juventus'ta corona virüs tespit edilen ikinci futbolcu oldu.

Daniele Rugani'nin ardından Sampdoria forması giyen 28 yaşındaki golcü Manolo Gabbiadini'nin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

 

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