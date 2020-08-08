Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo!

Maurizio Sarri'nin görevine son veren İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlüğe eski futbolcusu Andrea Pirlo'yu getirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a boyun eğen Juventus, takımı ligde şampiyonluğa ulaştırmasına karşın teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırmıştı.

İtalyan devi sürpriz bir kararla bu ismin yerine Andrea Pirlo'yu getirdi.

Juventus, Pirlo'yu geçtiğimiz hafta U23 takımının başına geçirdiğini duyurmuş ve kendisi için imza töreni düzenlemişti.

41 yaşındaki Pirlo'nun antrenörlük deneyimi bulunmuyor.

Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Pirlo, son olarak ABD'nin New York City ekibinde görev yapmıştı.

Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.