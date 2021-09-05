Juventus'un 17 yaşındaki genç futbolcusu Bryan Dodien, yaşamını yitirdi

İtalyan devi Juventus'un 17 yaşındaki genç futbolcusu Bryan Dodien, kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Juventus’un 17 yaşındaki futbolcusu Bryan Dodien, kansere karşı uzun süredir verdiği mücadeleyi kaybetti. Juventus Kulübü, “Bryan ve ailesiyle birlikte yas tutuyoruz” paylaşımı ile haberi duyurdu.

Manchester United’ın yıldızı Paul Pogba, 2015’te Juventus formasıyla oynadığı Torino derbisinde attığı golü, “Bryan seninleyim” yazılı bir formayla genç futbolcuya hediye etmişti. Ertesi sene Pogba, Serie A şampiyonluğunu kutlarken Bryan Dodien’i soyunma odasına davet etti.

28 yaşındaki Pogba, Bryan’ın kanserle savaşını anlatan bir video paylaşarak, “Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Bana ve pek çok kişiye ilham kaynağı olduğun için teşekkürler” notunu yazmıştı.

Bryan’ın vefatı sonrasında Twitter’dan acı haberi veren Pogba, “Çok üzücü bir haber. Dualarım ailesiyle birlikte. Sevdiğim birini kaybetmek asla kolay değil ama seni asla unutmayacağım. Çok savaştın, güçlüydün ve herkese örnek oldun. Bryan, özleneceksin” ifadelerini kullandı.