Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri: Şu anda bir orta sıra takımıyız

Serie A'da dün Hellas Verona'ya 2-1 mağlup olan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, Juventus'un şu anda bir orta sıra takımı olduğunu söyledi.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, Giovanni Simeone'nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, dikkat çeken sözler sarf etti.

DAZN'e konuşan Allegri, kötü bir durumda olduklarını belirterek, "Kelimeler artık anlamsız, kötü bir durumdayız. Gerçeği kabul etmeliyiz. Şu anda bir orta sıra takımıyız" ifadelerinde bulundu.

Hellas Verona'ya yenilmeleri hakkında ise Allegri, "Hatamız Verona'dan daha iyi olduğumuzu varsaymaktı ve şu anda değiliz. Gerçekçi olmalıyız" açıklamasını yaptı.

Allegri açıklamalarında ayrıca, "Kendimizi bu durumdan kurtaracağız. Kendimiz için üzülmenin bir anlamı yok, bu yardımcı olmayacak. Sadece yapmamız gereken şeye odaklanmamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.