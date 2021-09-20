Juventus, son 60 yılın en kötü lig başlangıcını yaptı

Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu takımda tutamayan Juventus, ikinci Massimiliano Allegri döneminde Serie A'ya son 60 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

Geride bıraktığımız dört hafta sonunda iki puan toplayabilen ve ligde 18. sırada yer alan Juventus lider ve son şampiyon Inter'in şimdiden sekiz puan gerisine düştü.

Sezonun açılış maçında Udinese deplasmanında 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayan Juve, Napoli ve Milan karşılaşmalarında da skoru tutmayı başaramadı.

Öne geçtiği üç maçta da yedi puan bırakan ve şampiyonluk yarışında henüz ligin başında geriye düşen Juventus, hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İsveç ekibi Malmö'yü ise deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Allegri, Juventus'taki ilk döneminde büyük başarılar yakalamıştı. 54 yaşındaki teknik direktör, beş sezon çalıştırdığı Juventus'ta beş şampiyonluğun yanı sıra iki ke de Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.