Juventus, Pjanic ile nikah tazeledi

İSTANBUL (DHA) - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic\'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Torino ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunun başında Roma\'dan transfer edilen Pjanic\'in sözleşmesinin 2023 yılının sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Boşnak futbolcu geçen sezon Juventus forması ile 44 resmi maça çıkarken, 7 gol ve 14 asist üreterek takımına katkı sağladı. Pjanic ayrıca geçen sezon İtalya Serie A\'da 5 gol ve 11 asistlik performansa imza atarken, bu performans ile ligde 5 gol - 5 asist barajını geçen tek merkez orta saha oyuncusu olmayı başarmıştı.

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