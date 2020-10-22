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Spor

Juventus, Ozan Kabak için devrede; takımın yaptığı teklif belli oldu

22 Ekim 2020 18:54

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'de forma giyen milli stoper Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devreye girdi.

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Juventusozan kabak
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