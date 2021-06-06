Juventus, Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi

Juventus'un başına geçen teknik direktör Massimiliano Allegri, Merih Demiral'ın yerine Fiorentina'nın Sırp stoperi Nikola Milenkovic'i almak istiyor. Çizme ekibinin Merih için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtilirken, en az 40 milyon Euro civarında bir bonservis geliri amaçlanıyor.

Fiorentina ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Nikola Milenkovic'in transferini isteyen Allegri, milli futbolcu Merih Demiral'ı gözden çıkardı.

Gazzetta'nın aktardığı bilgiye göre; savunmaya takviye yapmayı planlayan Juventus, Merih için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Merih'in de ayrılığa sıcak bakabileceği vurgulandı.

Juventus, ismi birçok Avrupa deviyle anılan Merih Demiral'ın satışından en az 40 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan sözleşmesinin son yılına giren Milenkovic'in bedelsiz ayrılmasını istemeyen Fiorentina için Juve'nin 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bu ücretin Mor Menekşeler yeterli olabileceği iddia edildi.

İtalyan devi Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.