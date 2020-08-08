Juventus, Maurizio Sarri'nin görevine son verdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Maurizio Sarri'nin görevine son verdiğini açıkladı.

Sezon başında Chelsea'den ayrılarak Juventus'un başına geçen Sarri'nin Torino ekibindeki macerası tek sezonla sınırlı kaldı.

Juventus yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenilmesinin faturasını Sarri'ye çıkardı ve 61 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini feshetti.

Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörlüğü için aday olarak Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi ve Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino gösteriliyor.

Ligde üst üste dokuzuncu, toplamda 36. kez şampiyon olan Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa bir türlü kavuşamıyor. Turnuva tarihinde oynadığı dokuz finalden sadece ikisini kazanabilen Juve, son olarak 1995-96 sezonunda mutlu sona ulaşabildi.

Juventus, bir numaralı hedefi olarak belirlediği Devler Ligi'ni kazanabilmek adına 2018-19 sezonu başında Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı ama Portekizli yıldız da, henüz, bu soruna derman olamadı.

Juventus bu sezon İtalya Süper Kupası ve Coppa Italia'yı finalde sırasıyla Lazio ve Napoli'ye kaybetti.

Maurizio Sarri, Serie A'daki bir takımla ilk sezonunda şampiyon olup kovulan ilk teknik adam oldu.