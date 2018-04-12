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Spor

Juventus imkansızı denedi, Real Madrid son nefeste turladı!

Real Madrid - Juventus: 1-3 İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Juventus'u konuk etti

12 Nisan 2018 02:58

Real Madrid - Juventus: 1-3

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, 3-0\'lık galibiyetin rövanşında Juventus\'u konuk etti. Juventus deplasmanda 3-0 öne geçmesine rağmen, 90\'ıncı dakikada Cristiano Ronaldo\'nun penaltıdan kaydettiği gol, İspanyol temsilcisini yarı finale yükseltti. 
Santiago Bernabeu\'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan Juventus, 2\'nci dakikada Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 37\'nci dakikada yeniden sahneye çıkan Hırvat oyuncu, farkı 2\'ye çıkarttı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.
60\'ıncı dakikada Blaise Matuidi ile 3-0\'ı bulan Juventus\'a Real Madrid\'in yanıtı 90\'ıncı dakikada geldi. Hakem Michael Oliver\'ın maçın uzatma dakikalarında çaldığı penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo, sert vuruşuyla ağları sarstı ve Real Madrid 3-1\'lik yenilgiye rağmen yarı finale yükselen taraf oldu. Gianliugi Buffon, penaltı kararına itiraz etmesi gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Öte yandan günün diğer maçında ise Bayern Münih ile Sevilla, 2-1\'lik Bayern Münih galibiyetinin rövanşında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Bavyera temsilcisi yarı finale yükseldi. Allianz Arena\'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmazken, ilk maçta deplasmanda İspanyol rakibine 2-1\'lik üstünlük kuran Bayern Münih, bir üst tura yükselmeyi başardı.
Bugün oynanan iki maçın tamamlanmasının Şampiyonlar Ligi\'nde yarı finale yükselen takımlar da belli oldu. Eşleşmeler, 13 Nisan Cuma günü yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
Yarı final kura çekimine katılacak 4 takım şu şekilde:
- Liverpool (İngiltere)
- Roma (İtalya)
- Bayern Münih (Almanya)
- Real Madrid (İspanya)

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