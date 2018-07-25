Juventus için sağlık kontrolünden geçti; işte Ronaldo'nun biyolojik yaşı

Real Madrid'den 100 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibi için sağlık kontrollerinden geçti. Kontroller sonrasında Ronaldo'nun biyolojik yaşının 20 olduğu belirlendi.

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Juventus için girdiği sağlık testindeki sonuçları dikkat çekti.

33 yaşındaki futbolcunun vücudu 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik gösterdi.

Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı yüzde 10-11, kas kütlesi yüzde 46 iken Ronaldo'nun yağ oranı yüzde 7, kas oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi.

33 yaşındaki yıldızın 40 yaşına kadar üst düzey kulüplerde futbol oynayabileceği ifade ediliyor.