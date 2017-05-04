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Spor

Juventus finalin kapısını araladı

Karşılaşmanın rövanşı, 9 Mayıs'ta Juventus Stadı'nda oynanacak

04 Mayıs 2017 12:43

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yu 2-0 yendi.

II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başlarında iki takım da fırsatları değerlendiremedi. Juventus, 29. dakikada sağ kanattan hızlı geldi. Dani Alves'in şık topuk pasında topu önünde bulan Higuain, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca İtalyan ekibi soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Siyah-beyazlılar, 59. dakikada bir gol daha buldu. Dani Alves'in sağ kanattan yaptığı ortada Higuain, altıpas içinden topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

Juventus mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

39 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon, Juventus formasıyla 100. kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapattı.

Monaco ise 41 maç sonra sahasında gol atamadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 9 Mayıs'ta Juventus Stadı'nda oynanacak.

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