Juventus, Dusan Vlahovic'i 75 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı

Juventus, Dybala'nın sözleşme yenilemeye yanaşmaması ve Morata'nın da istenilen performansı sergileyememesi nedeniyle Fiorentina'nın 22 yaşındaki golcüsü Dusan Vlahovic'i 75 milyon Euro bedelle transfer etti.

İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluk iddiasından uzak kalan ve yeni yapılanmaya giden Juventus, Fiorentina’nın 22 yaşındaki Dusan Vlahovic’i transfer etti. Fiorentina formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 17 gol atan Sırp golcü için 75 milyon Euro ödeme yapılacak.

Juventus’tan takasta oyuncu veya taksitler halinde ödeme kabul etmeyeceğini açıklayan Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, “Juventus dışında da teklifler aldık ama oyuncunun tarafından cevap alamadık. Kendisiyle sözleşme uzatmaya çalıştık ama kabul edilmedi. Oyuncunun değeri normalde 70 milyon Euro’dan daha fazla ama yıllık gelirimiz de 75 milyon Euro” ifadelerini kullandı.

Juventus, Vlahovic’e yıllık 7 milyon Euro ödeyecek.

Sabah saatlerinde Torino ekibi için sağlık kontrolünden geçen Vlahovic için Floransa ekibinin taraftarları büyük tepki gösterdi.

Gelecek sezon bitecek sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan ve 2018’de imza attığı takımından ayrılmak isteyen sol ayaklı santfor, geçen sezon da ligdeki 37 maçta 21 gol atarak gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Vlahovic’i Juventus’a kaptıran Fiorentina, Basel’den transfer yaptı. 23 yaşındaki forvet Arthur Cabral’ı şehre getiren İtalyan ekibi, oyuncu için 16 milyon Euro ödeyecek.