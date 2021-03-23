Juventus başkanı Agnelli ile teknik direktör Pirlo kavga etti

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, 1-0'lık Benevento yenilgisi sonrası soyunma odasına indi ve Andrea Pirlo'ya bağırdığı iddia edildi

Juventus'ta başkan Andrea Agnelli ve teknik direktör Andrea Pirlo arasında Benevento yenilgisi sonrası kavga etti.

La Stampa'da yer alan habere göre; maçın bitiminden dakikalar sonra kulüp başkanı Agnelli, soyunma odası koridoruna indi. Çok kızgın ve öfkeli olan Agnelli, Pirlo ile karşılaştı.

Agnelli, 1-0'lık mağlubiyet nedeniyle Pirlo'ya tepki gösterdi ve bağırdı. Mağlubiyetin sorumlusu olarak gösteren Agnelli, güçlükle sakinleştirilebildi.

Bu kavganın oyuncular, antrenörler ve bazı yöneticiler tarafından da doğrulandığının altı çizildi. Başkan Agnelli ile Pirlo arasındaki iplerin tamamen koptuğu ve teknik adamın kısa süre içerisinde görevden alınacağı belirtildi.