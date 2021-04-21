Juventus, Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını açıkladı

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde art arda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Juventus kulübünden gelen açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nin şu anda ilk tasarlandığı biçimde başlama olasılığı kalmadı fakat Juventus, uzun vadeli bir organizasyon oluşturma konusunda kararlıdır..." ifadelerine yer verildi.

İngiliz takımları Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklamışlardı.

Son olarak Atletico Madrid ve Inter de resmi açıklama ile ayrılanlar kervanına katıldı. Serie A ekiplerinden Milan ve Juventus da ligden çekildiğini açıkladı.

Milan ve Juventus resmi açıklamalarındaki "Uzun vadeli bir değer yaratmak için çalışmalarına devam edeceğiz" cümlesi dikkati çekti.

12 kulüpten yalnızca Real Madrid ve Barcelona, henüz resmi bir ayrılık açıklamasında bulunmadı.