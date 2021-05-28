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Spor

Juventus, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı

28 Mayıs 2021 12:49

Juventus, kötü geçen sezonun ardından Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı.

Serie A'da sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sadece bir sezon sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada Pirlo ile yolların ayrıldığı duyurulurken, 42 yaşındaki teknik adama katkılarından ötürü teşekkür edildi ve kariyerinin devamında başarılar dilendi.

Juventus yönetiminin son günlerde eski teknik direktörü Massimilano Allegri ile temas halinde olduğu konuşuluyor.

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