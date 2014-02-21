T24 LogoT24 Logo
Spor

Juventus 2 - Trabzonspor 0

Maçın rövanşı 27 Şubat tarihinde Trabzon'da oynanacak

21 Şubat 2014 01:08

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İtalya'nın Juventus takımına 2-0 mağlup oldu. Bordo mavililerde Yusuf'un 72. dakikada kale çizgisinden içeriye çevirdiği ve Olcan'ın filelere gönderdiği pozisyon maçın hakemleri tarafından top dışardan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyon İtalyan medyası bile hatalı olarak değerlendirdi.

Juventus Arena'da oynanan karşılaşmada İtalyan ekibin gollerini 15. dakikada Dani Osvaldo ve 90+2. dakikada Paul Pogba kaydetti.

Bu maçın rövanşı 27 Şubat tarihinde Trabzon'da oynanacak.

Stat: Juventus

Hakemler: Alexey Kulbakov, Dzmitry Zhuk, Andrei Hetsikau (Belarus)

Juventus: Buffon, Caceres, Bonucci, Ogbonna, Isla (Dk. 67 Vidal), Pogba, Pirlo, Marchisio (Dk. 76 Giovinco), Peluso, Tevez, Osvaldo (Dk. 66 Llorente)

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Bosingwa, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Kadir Keleş, Bourceanu (Dk. 67 Yusuf Erdoğan), Olcan Adın, Zokora, Colman, Özer Hurmacı (Dk. 81 Mierzejewski), Emre Güral (Dk. 57 Henrique)

Goller: Dk. 15. Osvaldo, Dk. 90+4 Pogba (Juventus)

Sarı kartlar: Dk. 74 Zokora, Dk. 90+5 Mustafa Yumlu (Trabzonspor)

ETİKETLER

trabzonsporjuventus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24