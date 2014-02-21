Juventus 2 - Trabzonspor 0

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İtalya'nın Juventus takımına 2-0 mağlup oldu. Bordo mavililerde Yusuf'un 72. dakikada kale çizgisinden içeriye çevirdiği ve Olcan'ın filelere gönderdiği pozisyon maçın hakemleri tarafından top dışardan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyon İtalyan medyası bile hatalı olarak değerlendirdi.

Juventus Arena'da oynanan karşılaşmada İtalyan ekibin gollerini 15. dakikada Dani Osvaldo ve 90+2. dakikada Paul Pogba kaydetti.



Bu maçın rövanşı 27 Şubat tarihinde Trabzon'da oynanacak.

Stat: Juventus

Hakemler: Alexey Kulbakov, Dzmitry Zhuk, Andrei Hetsikau (Belarus)

Juventus: Buffon, Caceres, Bonucci, Ogbonna, Isla (Dk. 67 Vidal), Pogba, Pirlo, Marchisio (Dk. 76 Giovinco), Peluso, Tevez, Osvaldo (Dk. 66 Llorente)

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Bosingwa, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Kadir Keleş, Bourceanu (Dk. 67 Yusuf Erdoğan), Olcan Adın, Zokora, Colman, Özer Hurmacı (Dk. 81 Mierzejewski), Emre Güral (Dk. 57 Henrique)

Goller: Dk. 15. Osvaldo, Dk. 90+4 Pogba (Juventus)

Sarı kartlar: Dk. 74 Zokora, Dk. 90+5 Mustafa Yumlu (Trabzonspor)