Juventus 15 gündür haber alamıyordu; babasının ölümüyle sarsılan Ihattaren, futbolu bırakıyor

PSV'de yıldızı parladıktan sonra Juventus'a transfer olan Mohamed Ihattaren'den bir süredir haber alınamıyordu.

2019-2021 arasında PSV'deki 56 maçlık performansının ardından Juventus'a transfer olan ve ardından hemen Sampdoria'ya kiralanan Mohamed Ihattaren, ailevi sebeplerden ötürü 12 Ekim'de Hollanda'ya gitmişti.

Juventus, Mohamed Ihattaren'den 15 gün kadar ise haber alamamıştı.

Son olarak Voetbal International'da yer alan habere göre babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdiği ve futbolu bırakmak istediği ifade edildi.

Menajer Mino Raiola ise konuyla ilgili "Ihattaren, futbolu bırakmak istediğini söyledi. Oynamaya devam etmek isterse ona yardımcı olurum ama bir süredir konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.