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Almanya, Justin Bieber'ın maymununa el koydu

Justin Bieber'ın geçen Mart ayında gümrüğüne takılan 5 aylık 'Mally' isimli maymunu için belgeleri zamanında teslim etmediği, bunun üzerine devletin malı olduğu açıklandı

22 Mayıs 2013 15:34

Münih Havalimanı'nda görevli gümrük memurları, 19 yaşındaki şarkıcının beraberinde getirdiği 'Mally' adlı maymununu, seyahat belgeleri ve aşı sertifikaları olmadığı gerekçesiyle karantinaya alındıktan sonra bir barınağa götürdü.

Alman yetkililerin 2 aya yakın süreden bu yana barınakta tuttuğu 'Mally' adlı maymununu hayvanat bahçesine göndermeye hazırlandığı belirtildi.

Alman yayın kuruluşu DW, Alman yetkililerin, Justin Bieber'in hayranlarının akın etmesinden korktuğu için hayvanat bahçesinin ismini gizli tuttuğunu aktardı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Hayvan barınağının yetkilisi Judith Brettmeister, Kanadalı şarkıcıya maymunu Mally'yi geri alabilmesi için geçen cuma gününe kadar süre tanındığını, ancak bu tarihe kadar sağlık belgesi ve diğer sertifikaların kendilerine teslim edilmediğini açıkladı.

Maymun artık resmen Almanya'nın olmuştur diyen yetkili, Mally'nin federal çevre koruma ajansına (BfN) teslim edileceğini kaydetti. Mally'nin kapuçin cinsi diğer maymunlarla birlikte yaşayacağı bir hayvanat bahçesine nakledileceği bildirildi ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Justin Bieber'in, karara itiraz etmek için 6 hafta süresi bulunuyor. Ancak Bieber'in Mally'yi alabilmek için resmi belgeleri ibraz etmesi yeterli olmayacak. Bieber'ın haftalardır barınakta bakılan Mally için binlerce Euroluk bakım ücretini de ödemesi gerekeceği açıklandı.

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