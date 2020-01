Justin Timberlake baba oluyor

Ünlü müzisyen Justin Timberlake ve ABD'li oyuncu Jessica Biel çifti bebek bekliyor. "Şu an hayatımdan çok memnunum, çok mutluyum" diyen Jessica Biel, "Justin çok özel birisi ve onunla birlikte olduğum için çok mutluyum" açıklamalarında bulundu.

Akşam gazetesinden Pınar Hiçdurmaz'ın Jessica Biel ile yaptığı söyleşiden bazı açıklamalar şöyle:

Colorado Dağları’nda hippi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğinizi, bir erkek çocuğundan farksız bir çocukluk geçirdiğinizi ve o günlerden aklında kalan anılardan birinin; ağaçlara tırmandığınız ve Barbie bebeğinizin kafasını koparıp çam ağacına süs yaptığınız günler olduğunu okudum internette. Hatta futbol bile oynamışsınız. Kadınlar genelde fiziği olumsuz etkilenir diye futbol gibi sporlardan uzak durur. Böyle bir çocukluktan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en seksi 100 kadını listesinde yer almak nasıl bir duygu?

Bu sorunuzu okurken o günler gözümde canlandı. Doğayla iç içe güzel bir çocukluk dönemiydi benim için.

Dediğiniz gibi ağaçtan ağaca tırmandığım, yeri geldiğinde yaratıcılığımı kullanıp oyuncak bebeğimin kafasından süsleme yaptığım, ailemle birliktelik ve mutluluk içinde çok güzel yılbaşı günlerimiz oldu. Futbola meraklıydım, büyürken sürekli oynardım.

Aynı zamanda jimnastik eğitimi de aldım. Sanırım futbol oynamak (şanslıyım ki) bana yaradı, güçlü bir kondisyon

ve güçlü bir vücut sağladı. Beraberinde yaptığım jimnastik hareketleri de vücut esnekliğimi korumamda çok etkili oldu. Ne mutlu bana ki sizlerin ve hayranlarımın beğenisini topluyorum. En seksi 100 kadın arasında gösterilmek elbette çok büyük bir övgü.

Siz kendinizi beğeniyor musunuz?

Açıkçası ben de vücudumu ve görüntümü beğeniyorum. Bu amaçla da çok dikkat ediyorum. Sadece diyetime değil aynı zamanda cilt bakımı ve vücut bakımıma da özen gösteriyorum. Sürekli olarak kamera karşısındayız ve yoğun iş temposu bizi bazen çok yorabiliyor. Dolayısıyla iyi beslenme ve su tüketiminin yanı sıra cildime takviye amacıyla bakım ürünleri de kullanıyorum. En azından bir nemlendirici ve göz kremi kullanmak kendimi iyi hissettiriyor. En son Kiehl’s markasıyla tanıştım; Ultra Facial Cream nemlendirici yüz kremini ve avokadolu bir göz kremi var sanırım adı Creamy Eye Treatment with Avocado idi. Biraz uzun bir adı var ama sanırım zaten her şeyi açıklıyor!

“Tek pişmanlığım eğitimimi tamamlamamış olmam. Bazen eğer okula devam etseydim hayatım nasıl olurdu diye düşünmüyor değilim” demişsiniz bir röportajınızda. Eğer sizin çocuğunuz da benzer şeyler yaşasa önce eğitim diye şart koşar mısınız?

Bazen yaptığımız büyük karar anlarına geri dönüp baktığımızda “Acaba nasıl olurdu?” dediğimiz o kadar çok şey oluyor ki.

Bence bu insanın doğasında var olan bir durum. Aynı şey benim için de geçerli.

Hayatımın dönüm noktası olabilecek kararları aldığım zamanlara baktığımda farklı bir seçenekle ilerleseydim hayatımın nasıl olabileceğini merak ederim, bazen de düşlerim. Şu an hayatımdan çok memnunum, çok mutluyum. Sevdiğim bir işim var ve başarılı bir şekilde kariyer basamaklarımı sırasıyla çıktığıma inanıyorum. Bence eğitim elbette çok önemli ama şunu da unutmamak lazım, bir hayatımız var ve en önemli şey mutlu olmak. Dolayısıyla olur da bir gün çocuğumla buna benzer bir durum yaşayacak olsam sanırım ona sadece rehberlik etmek için örnekler verir, yönlendirmeler yaparım. Görebildiğim artıları ve eksileri ona anlatır kararı onun vermesini sağlarım. Önemli olan onun neyi sevdiği, ne yapmaktan mutlu olacağı ve neleri başarabileceği.

Kariyerimin dönüm noktası

Oyunculuk kariyeriniz çok erken yaşta başlamış. 14 yaşında Peter Fonda ile oynadığınız Ulee’s Gold filmiyle. Nasıl oldu, biraz anlatır mısınız?

Aslında 1996 yılında 7th Heaven dizisiyle oyunculuğa başladım diyebilirim. Ama hemen bir yıl sonrasında da dediğiniz gibi Ulee’s Gold filminde çok erken bir yaşta rol aldım ve benim için çok iyi bir deneyim oldu. Casey Jackson rolünü canlandırdım ve benim için kariyer hayatımın dönüm noktalarından birisi oldu. Bu filmle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Genç Artist Ödülü’ne layık görüldüm. Film drama türünde bir filmdi ve ailesini bir araya getirmeye çalışan Ulee’nin verdiği mücadeleyi anlatıyordu. Bu film çekilirken çok küçük bir yaştaydım ve çok iyi oyuncularla birlikte çalıştım. Özellikle de Peter Fonda ile çalıştığım için çok mutluyum. Kendisinden çok şey öğrendim.

Bir röportajınızda; birçok oyuncu seçmesinden eli boş döndüğünüzü ve "Bazı roller için güzellik dezavantaj... Karakter rolleri alamıyorum" dediğinizi okudum. Son zamanlarda sinema sektöründe bu tabular yıkılıyor gibi. Siz ne dersiniz?

Önemli olan bir rolü ne kadar çok istediğiniz ve onu ne derecede doldurabileceğiniz. Sinema sektörü işini iyi yapan, tutkuyla ve severek yapan herkese fırsatlar sunuyor. Bunun sonucunda da kaliteli işler, beğenilen prodüksiyonlar ortaya çıkıyor. Sanırım hepimizin ortak amacı da hem bizleri hem de seyircileri izlemekten keyif alacakları işler yapabilmek. Dolayısıyla ben de bu amaçla her zaman tüm gücümle elimden geleni yapıyorum.

New Girl adlı diziye yeni sezonunda dâhil oldunuz. Nasıl gidiyor?

“Tüm hızıyla” desem yalan söylemiş olmam. Oldukça yoğun çalışıyoruz ama zevkle!

'Shiva ve May'de seksi bir yoga hocasını canlandırdınız. Instagram’da sizin yoga yaparken pek çok fotoğrafınıza rastladım. Uzun zamandır mı yoga yapıyorsunuz yoksa film için mi başladınız?

Aslında çocuk yaştan beri jimnastik yaptığım ve hatta bunun eğitimini de aldığım için bu tarz sporlar her zaman

hoşuma gitmiştir. O nedenle zaten her zaman yaptığım egzersizler arasında olan bir şey yoga. Bu hem zihnimi hem de

bedenimi adeta gençleştiriyor gibi hissediyorum. Zaman ayırıp yapmanızı öneririm.

Şu anda neler yapıyorsunuz? İki filminizin çekimleri devam ediyor sanırım.

Evet, dediğiniz gibi film çekimleri devam ediyor. Nailed'ın çekimleri bitti. Shiva and May'in çekimleri bitmek üzere. The Devil and the Deep Blue Sea ise ön çekim aşamasında.

Justin çok özel biri

Justin Timberlake’in Mirrors adlı şarkısını size yazması, çok romantik. Bütün dünyada kadınların hayranlık duyduğu bir adamın kalbinin sizin için çarpması, size şarkılar bestelemesi nasıl bir duygu?

Justin çok özel birisi ve onunla birlikte olduğum için çok mutluyum! Çok kibar, düşünceli, dolu ve romantik. Beni önemsediğini, bana değer verdiğini her an hissediyorum. Mirrors şarkısını benim için yazması da aslında bunun bir göstergesi. Her anında beni düşündüğünün bir ifadesi aslında. Önemli olan ünlü olması, birçok kadının ona hayranlık duyması değil. İkimiz de farklı meslekler yapıyor ve farklı hayatlar yaşıyorken tanışmış olabilirdik. Bu bence bir şey değiştirmezdi, o yine Justin ve ben de yine Jessica olacaktım. Önemli olan zaman, mekân, şartlardan bağımsız sevginin ve aşkın olması. Justin, sevmeyi ve bir kadının ruhuna dokunmayı bilen bir erkek.

Erkek kardeşinizin adı da Justin’miş. Bizde bu tarz tesadüfler aileler tarafından çok sevilir. Sizler için bir şey ifade eder mi?

Bizde de ufak şakalaşmalara neden olmadı değil (gülüyor).

Düğününüzde masal gibiydi. Hele sizin pembe gelinliğiniz, o yılın gelinlik trendlerini değiştirdi. Pembe gelinlik giymek nereden aklınıza geldi, yoksa hep hayaliniz miydi?

Romantizm, romantizm ve romantizm… Elbette pembe gelinlik giymek tam anlamıyla çok da eğlenceliydi! Aynı zamanda da feminen. Biraz farklı ve dramatik olmasını da istemiştim. O nedenle tam anlamıyla istediğim gibi oldu!

