Justin kadınlara özendi

Amerika'nın Tv şovu 'Saturday Night Live'de yayınlanan Beyonce'un yeni şarkısı Single Ladies'in komik videosu herkesi güldürdü. omik video klipte, Justin Timberlake ve iki erkek dansçı, vücutlarını saran ve kadın dansçıların giydiği mayolar ve oldukça yüksek ökçeli kadın ayakkabıları ile Beyonce'un arkasında dans etti.Komik videoda, Beyonce'un kıvrak kalça hareketlerini taklit eden Justin, abartılı hareketleri ile sıksık Beyonce'un çekimleri durdurmasına neden oluyor. Beyonce, şaka yollu 'Single Ladies' issimli şarkı için dansçılardan memnun olamdığını ve bu şarkıda güzel kadınların dans etmesi gerektiğini söylüyor. Erkek dansçıların aşırılıkları ve Beyonce'un itirazları ile süren klip, sonunda erkek yönetmen Paul Rudd'un da onlara katılmasıyla yapılan eğlenceli dansla son buluyor.