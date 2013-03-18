Justin Bieber'ın yeni rakibi Benjamin

Danimarkalı Benjamin Lasnier, bir yıl içinde 777 bin Instagram takipçisi kazanara Instagram fenomeni oldu. Ünlü pop yıldızı Justin Bieber’a benzetilen ve çok yakında albüm çıkarmaya hazırlanan Lasnier, Bieber'a rakip olarak görülüyor.

Kopenhag şehrinde yaşayan 13 yaşındaki Lasnier, farklı zaman dilimlerini hesaplayarak günde 12 fotoğraf paylaşıyor. Her bir fotoğrafı ise ortalama 60 bin beğeni topluyor.

Lasnier’in bu başarısı kısa sürede yetkililerin dikkatini çekti. Sadece kendi fotoğraflarını paylaşarak ünlenen Lasnier, Sony’le albüm anlaşması imzaladı.

ntvmsnbc'nin İngiliz The Guardian gazetesine dayandırdığı haberine göre, Lasnier’in müzikal bir yeteneği yok. Ancak Sony Müzik sözcüsü Kjaergaard, “Bütün yetenekler yeni bir umutla en baştan başlar. Başarılarının limiti yok” dedi.