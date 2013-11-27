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Dünya

'Oğlumun ölümüne, Justin Bieber'ın içinde olduğu araç sebep olmuş olabilir'

2012'de Justin Bieber'ı takip ederken araba çarpması sonucu ölen fotoğrafçı Chris Guerra'nın annesi, oğluna çarpan aracın içinde ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın olabileceğini söyledi

27 Kasım 2013 17:38

Geçtiğimiz yıl sarkıcı Justin Bieber'ı takip ederken araba trafik kazası hayatını kaybeden fotoğrafçı Chris Guerra'nın annesi, oğluna çarpan aracın içinde Bieber'ın olabileceğini iddia etti.

TMZ sitesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Justin Bieber'ın lüks arabasını çekmeye çalışırken öldürülen fotoğrafçı Chris Guerra'nın annesi, oğluna bir değil iki araba çarptığını iddia etti. İkinci sürücü çarpıp kaçmaktan aranıyor ve çarpıp kaçan sürücünün aracı Bieber'ın ekibinin bulunduğu spor araca benziyor.

 

Bieber'ın aracını görüntülemek istemişti

 

Hayatını kaybeden fotoğrafçı, Justin Bieber'ın içinde olduğunu sandığı beyaz Ferrari'yi görüntülemek için aracından inmiş, beyaz otomobilin tekrar hareket ettiğini görünce aracına dönmek için yola atlamış ve bir arabanın altında kalmıştı.

Edinilen yeni bilgiye göre ise ilk araçtan sonra fotoğrafçıya bir araba daha çarptı. TMZ'nin video kayıtları ve görgü tanıklarından elde ettiği bilgiye göre Guerra'ya çarpan ikinci araç siyah sportif bir arazi aracıydı. Guerra'nın annesi arazi aracında Bieber'ın ekibinin olduğuna inanıyor. Guerra, o aracın içinde Justin Bieber'ın da olabileceğini iddia etti. Anne Guerra, olayın daha ayrıntılı incelenmesini istiyor.

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