Justin Bieber'in hayatı komedi dizisi oluyor

Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber, hayat hikayesini anlatacağı komedi dizisiyle televizyona transfer olacak.

ABD'de bir televizyon kanalı, çekeceği yeni bir komedi dizisi için Justin Bieber'ın hayatını konu alacak.

E! News adlı internet sitesinin haberine göre, dizinin yapımcılığını Bieber ve menajeri Scooter Braun üstlenecek. Dizinin senaryosunu ise, 'Entourage' dizisinden tanınan Matt Wolpert ve Ben Nedivi yazacak.

Bieber, daha önce CSI adlı televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.