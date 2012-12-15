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Justin Bieber'in hayatı komedi dizisi oluyor

ABD'de bir televizyon kanalı, çekeceği yeni bir komedi dizisi için Bieber'ın hayatını konu alacak

15 Aralık 2012 13:50

Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber, hayat hikayesini anlatacağı komedi dizisiyle televizyona transfer olacak.

ABD'de bir televizyon kanalı, çekeceği yeni bir komedi dizisi için Justin Bieber'ın hayatını konu alacak.

E! News adlı internet sitesinin haberine göre, dizinin yapımcılığını Bieber ve menajeri Scooter Braun üstlenecek. Dizinin senaryosunu ise, 'Entourage' dizisinden tanınan Matt Wolpert ve Ben Nedivi yazacak.

Bieber, daha önce CSI adlı televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

 

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