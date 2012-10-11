Justin Bieber gösterisi sırasında soyuldu

ABD'li ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın Washington'daki bir gösterisi sırasında bazı kişisel eşyaları çalındı.

Bieber, 29 milyon takipçisinin olduğu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, kendisi ve tur menajerinin salı gecesi Tacoma Dome'daki gösteri sırasında mağdur olduğunu paylaştı.

Şarkıcı, tam olarak hangi eşyalarının çalındığını açıklamazken, bilgisayarı ve kamerasının çalındığına dair göndermede bulundu. Bieber ayrıca, ''insanlar başkalarının şahsi eşyalarına saygı göstermeli'' ifadesini kullandı.

Tacoma polis sözcüsü ise polise resmi bir başvuru olmadığı için olayı araştırmadıklarını kaydetti.