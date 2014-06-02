Justin Bieber'dan ırkçı şaka için özür geldi

Uyuşturucu ve alkol etkisinde iken araç kullanmak, yerleşim bölgesinde hız limitini aşmak, komşularını tehdit etmek gerekçeleriyle geçtiğimiz aylarda polis tarafından gözaltına alınan Justin Bieber, yeni bir skandala daha imza attı. Bieber 15 yaşında iken çekilen videoda "Zenciler zincirli testereden neden korkar?" diye soran, kendi sorusunu, zincirli testere sesi taklidi yaparak "Hemen kaç zenci" diye yanıtlıyor. Amerikan kamuoyunun çok büyük tepkisini çeken videonun yayınlanması üzerine şarkıcı Bieber dün bir açıklama yaparak özür dilemek zorunda kaldı.

Nafiz Albayrak’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Bieber, "Gençliğimde, bazı sözcüklerin gücünü ve ne kadar can yakıcı olduğunu kavrayamamıştım. Bu kırıcı sözcükleri söyleyip, şakalar yapmak olağan sanmıştım, gülünç olmadığının farkına varmamıştım. Şimdi anlıyorum ki bu tam bir cehaletmiş" dedi.

Irkçı söylemler içeren sözleri için herkesten özür dileyen Bieber, "Her kültürden olan arkadaşlarımla ilişkileri benim için ciddi ve önemlidir. Çocukça sözlerimle rencide ettiğim ve kırdığım herkesten özür dilerim. O zaman çocuktum, şimdi yetişkin ve dünyaya karşı sorumluluğunu anlayan birisiyim, bu hatayı bir daha yapmayacağım" dedi.