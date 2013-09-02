Justin Bieber'a saldırı

Justin Bieber, Kanada’da bir gece kulübünde saldırıya uğradı. Bieber, saldırı sırasında 40 bin dolarlık altın kolyesini kaybetti.

Justin Bieber, Toronto şehrindeki bir gece kulübünde saldırıya uğradı.

TMZ sitesinin haberine göre, 19 yaşındaki Bieber kulübün VIP bölümünden ayrılırken içeriden biri koşarak şarkıcının üzerine atladı ve gömleğini yırtmaya çalıştı. Bieber’ın korumaları saldırganı kontrol altına alıp, mekandan attı.

Bieber’ın korumaları şarkıcının 40 bin dolar değerindeki altın kolyesinin saldırgan tarafından çalındığını bildirdi. Ancak saldırgan bulunamadı.

