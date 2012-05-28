Justin Bieber'a polis sorgusu

Sevgilisi Selena Gomez'le buluştuğu sırada bir paparazzi'yi tartaklayan Justin Bieber, Los Angeles polisi tarafından sorgulanacak.

Los Angeles Eyaletinde Komiser Yardımcısı olan Robert Wiard’ın açıklamasına göre, olay pazar günü yaşandı. Kız arkadaşı Selena Gomez’le beraber Kaliforniya’nın Calabasas şehrinde bir sinema salondan Bieber, kendisini görüntülemek isteyen fotoğrafçıyı tartakladı. Olayın ardından fotoğrafçı 911 yardım hattını aradı ve göğsünde bir acı hissettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan fotoğrafçının tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini açıklayan Wiard, Bieber ve Gomez’in yetkililerin gelmesinden hemen önce olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis şimdi Bieber’ın ifadesine başvurmak ve olayı ondan da dinlemek istiyor.

Dün yaşanan olayda, paparazzi’leri tartaklayan Justin Bieber’ı sevgilisi Selena Gomez zor zapt etti. Bieber’ı sakinleştirmek için uğraşan Gomez, teskin edici sözler söylerken ve Bieber’ın kolunu sıvazlarken görüntülendi. Daha sonraki fotoğraflarda Bieber ayakkabısını giyerken ve yüzünü kapatarak yürürken görüldü.

TMZ’nin açıkladığı bilgiye göre, fotoğrafçı Bieber’dan şikayetçi olurken, polisler olayın “hafif kabahat fiili” (misdemeanour criminal battery) olarak incelenmesine karar verdi.

(Daily Mail)