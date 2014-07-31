Justin Bieber'a Miranda Kerr yumruğu

Ünlü oyuncu Orlando Bloom, daha önce eski eşi Miranda Kerr ile arasında aşk dedikodusu çıkan şarkıcı Justin Bieber’e yumruk atıp, tartıştı.

İspanya’nın eğlence adası İbiza’da dün Sabah Orlando Bloom’un Justin Bieber’a yumruk atması magazin basınının gündemine oturdu. ABD merkezli magazin sitesi TMZ’nin dün yayınladığı videoda ünlü aktör Bloom’un attığı yumruk sonrası Bieber’la arasında sözlü atışmanın yaşandığı görülüyor. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Bloom ve Bieber olayın gerçekleştiği restorana farklı arkadaş gruplarıyla geldi. Restoranda o sırada Paris Hilton ve Puff Diddy gibi ünlü isimlerin de olduğu bildirildi.

Aşk altıgeni yaşandı

Bieber kavga sonrasında Bloom’un eski eşi Miranda Kerr’in bikinili fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı, ancak kısa süre sonra fotoğraf kaldırıldı.

Kavganın gerçek sebebi henüz açıklanmasa da Kerr ile Bieber hakkında çıkan aşkdedikodularının kavgaya sebep verdiği düşünülüyor. Kerr’in New York’ta işadamı James Packer’la tatil yaparken, Bloom’un Packer’ın eski eşi Erica ile İbiza’da tatil yapması ise işleri daha da ilginçleştiriyor. Miranda Kerr ve Justin Bieber’a dair aşk dedikodusu ise 2012 yılına dayanıyor.

Ancak Kerr, o sıralar Bloom ile evliydi. Partiden birkaç ay sonra ise Bloom’un, Bieber’ın eski sevgilisi Selena Gomez’le intikam almak için yakınlaştığı öne sürülmüştü.