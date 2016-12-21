Justin Bieber'a kürk tepkisi

Avrupa’da gerçekleştirdiği turnesini yeni bitiren Justin Bieber, önceki gece Los Angeles’ta arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktı. Üzerindeki kürk paltoyla objektife takılan ünlü şarkıcıya, paltosunun gerçek kürk olup olmadığı sorulduğunda “Gerçek” cevabını verdi. 22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, gerçek kürk palto tercihiyle hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

NTV'de yer alan habere göre; Amerika’daki PETA sözcüsü Lisa Lange, The Sun’a, “Bu mağara adamı görüntüsü Justin Bieber için yeni bir ucuzluk” yorumunu yaptı. Kürk palto yapımı için hayvanların nasıl öldürüldüğünü anlatan Lange, “Bu gülünç paltolar için çakallar ve diğer hayvanlar öldürülene kadar tuzak kurularak bacaklarından sıkıştırılıyor, çaresiz kalan bebekleri de yetim kalıyor” dedi.

Lange ayrıca, “Böyle bir servete ve üne kavuşan birinin, tek isteği aileleri ile birlikte yaşamak olan hayvanlara merhamet etmediğini görmek çok şaşırtıcı” şeklinde konuştu. Bu, Bieber’ın bir hayvan hakları örgütü tarafından eleştirildiği ilk olay değildi.

Temmuz ayında Toronto Hayvan Hizmetleri’nden Bieber’a gönderilen mektupta, şarkıcının mayıs ayında Kanada’da verdiği konserin sahne arkasında beyaz bir aslan yavrusuyla verdiği poz nedeniyle eleştiri yer alıyordu.

Örgüt, Bieber’ı egzotik hayvanları şehir sınırları içine sokmanın yasa dışı olduğu yönünde uyardı. Hayvan hakları örgütü PETA’nın büyük kedigilleri barındıran Bowmanville Hayvanat Bahçesi'ni kapattığı biliniyor. PETA, “Hiçbir saygın hayvan bakım tesisi, özel partiler ve Instagram fotoğrafları için egzotik hayvanları ödünç veremez” açıklaması yaptı.

Bieber, 2013 yılında evcil hayvan olarak Almanya'ya götürdüğü maymuna gümrük memurları tarafından el konulduğu zaman yetkililerle sorunlar yaşamıştı.