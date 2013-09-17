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Kültür-Sanat

Justin Bieber yeni 'Robin' mi?

Justin Bieber, Instagram hesabından 'Robin?' etiketiyle 'Batman vs. Superman' filminin kendi adına gönderilmiş senaryosunu paylaştı

17 Eylül 2013 13:26

Justin Bieber, hafta sonunda Instagram hesabından 'Batman vs Superman' filminin kendi adına gönderilmiş senaryosunun fotoğrafını paylaştı. “Justin, filmde rol mü alacak?” sorusu gündemi epeyce meşgul ederken, Bieber’ın filmde değil bir komedi skecinde rol alacağı düşünülüyor.
 
Batman serisinin hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Justin Bieber, Instagram hesabından “Robin?” etiketiyle 'Batman vs. Superman' filminin kendi adına gönderilmiş senaryosunu paylaştı. Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf “Justin, Robin mi oluyor?” sorusunu akıllara getirdi.
 
Olay gizemini korumaya devam etse de yabancı basının tahmini ünlü şarkıcının 'Saturday Night Live' programına ya da 'Funny Or Die' internet sitesi için bir skeç hazırladığı yönünde. Daha önce Twitter hesabından yazdığı “Funny or Die için bir şey yapacağım” cümlesi de bu iddiaları destekler nitelikte.
 
Henüz Robin karakteriyle ilgili bir açıklama yapılmayan 'Batman vs Superman' filminin 2015 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Batman karakteri için Ben Affleck, Superman karakteri için ise Henry Cavill kesinleşen isimler arasında bulunuyor.

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