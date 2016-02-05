Justin Bieber ve Kendall Jenner Türkiye'ye geliyor

ABD'li ünlü boksör Floyd Mayweather’in sahibi olduğu The Money Team ile anlaşma imzalayan menajer Ümit Akbulut, mayıs ayında Justin Bieber ve Kim Kardashian’ın kız kardeşi Kendall Jenner’ı İstanbul’a getirecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, menajer Akbulut’la buluşan Mayweather, anlaşmaya imza attı. Ünlü sporcu, anlaşma sonrası aldığı parayı yanında getirdiği şifreli valizine koydu. Mayweather, anlaşmayı ise ekibiyle birlikte eğlence mekanı Reina’da kutladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Amerikalı boksör, daha sonra özel uçağıyla yeniden Londra’ya döndü.