Justin Bieber, Türkiye'de yine konser verecek mi?

İstanbul’da geçen mayısta bir konser veren Justin Bieber, Türkiye’ye tekrar gelmek istediğini söyledi.

Her yaptığı olay olan, başı polisle de ara ara derde giren 20 yaşındaki pop yıldızı annesiyle Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers maçını izledi. Devre arasında hayranlarının her zamanki ilgisiyle karşılaşan Bieber gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Basketbola olan tutkusu ile de bilinen Bieber, maçı 38 yaşındaki annesi Patti Mallette ve yakın dostu olan Hollywood'un ünlü film yıldızı Mark Whlberg ve ailesiyle birlikte izledi.

Genç yıldız Twitter hesabından da “Müthiş annemin Anneler Günü’nü kutlarım” yazdı.

DHA muhabiri Barbaros Tapan ile de ‘selfie çektiren Bieber, Türkiye'deki hayranlarına sevgilerini yolladığını ve İstanbul'daki konserini unutamadığını, Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini söyledi.